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11:09 26.01.2021

Украина получит необходимое количество вакцин от коронавируса в запланированные сроки - премьер

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Украина получит необходимое количество вакцин от коронавируса в запланированные сроки - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин от коронавирусной инфекции.

"Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин и это произойдёт в те сроки, которые были запланированы", - сказал Шмыгаль на пленарном заседании Верховной Рады во вторник

Он сообщил что в рамках глобальной инициативы Covax Украина получит в течение года от 8 до 16 млн.доз. вакцины. "Украина передала все необходимые документы для получения вакцин так называмой первой волны. До первого февраля ожидаем решения Covax... и в случае позитивного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч вакцин Pfizer-BioNTech”, сказал Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что Украина подписала 30 декабря 2020 года договор о покупке вакцин от компании Sinovac. По его словам, сумма контракта составляет 964 млн грн, предусмотренное им количество вакцин – 1 млн 913 тыс доз.

"График поставок – через 30 дней после регистрации вакцины в стране производителя. На прошлой неделе данная вакцина получила ободрение на использование в Бразилии, где проводились клинические испытания. Соответственно, ориентировочно через три, максимум четыре недели мы ожидаем первую партию в сумме 700 тыс доз вакцины данного производителя", - уточнил Шмыгаль.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется уже в феврале 2021 года.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #вакцина
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