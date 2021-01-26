Президент Таджикистана заявил об отсутствии коронавируса в стране

Таджикистан справился с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, однако гражданам следует соблюдать введенные ранее меры санитарной защиты, заявил таджикский лидер Эмомали Рахмон в ежегодном послании парламенту страны.

"В нашей стране ликвидировано инфекционное заболевание COVID-19", - сказал Рахмон.

Вместе с тем, по его словам, гражданам необходимо "уделять серьезное внимание соблюдению правил личной и общественной гигиены, беречь друг друга".

Выступление президента транслировали все таджикские телеканалы.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав республики подтвердил 30 апреля 2020 года. О выявлении новых случаев заболевания COVID-19 министерство сообщило в последний раз 10 января.

По последним данным, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в Таджикистане с начала пандемии составило 13 тыс. 308, излечились 13 тыс. 218 человек, жертвами коронавируса стали 90 человек.