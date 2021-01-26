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10:28 26.01.2021

В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

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В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в помещении больницы напал с ножом на посетителя и ранил его, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"По прибытию на место совершения преступления мы выяснили, что в медицинском учреждении к мужчине подошел ранее ему незнакомый и начал провоцировать конфликт, после чего ножом нанес удар в грудную клетку пострадавшему. Далее правонарушитель скрылся в неизвестном направлении. Для его задержания всем нарядам полиции были предоставлены приметы нападавшего, поскольку он был с ножом и представлял опасность для других. Уже через час мы его задержали по месту жительства", - рассказал глава следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Правонарушитель, киевлянин 1975 года, был задержан. Было установлено, что ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за причинение телесных повреждений и хранение наркотических веществ.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Теги: #киев #полиция #нападение
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