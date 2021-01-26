ПАСЕ призвала Украину воздержаться от любых действий, пагубно влияющих на верховенство права

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла годовой отчет "Прогресс мониторинговой процедуры ассамблеи (январь-декабрь 2020 года)", в котором призвала Киев принять меры для укрепления антикоррупционных структур и воздержаться от любых действий, которые могут пагубно воздействовать на верховенство права и независимость судебной власти в Украине.

"Украина: предпринять все необходимые действия для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией в стране, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины, в то же время воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительный пагубный эффект на верховенство права и независимость судебной власти в Украине; обеспечить эффективное расследование всех нападений на журналистов", - говорится в отчете, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Ассамблея выразила обеспокоенность в связи с постоянными недостатками в реформировании судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченными результатами в борьбе с широко распространенной коррупцией в стране; периодическими нападениями на журналистов.

В то же время Ассамблея приветствовала усилия украинских властей по созданию и обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией в стране, а также соглашение о прекращении огня между украинскими вооруженными силами и незаконно вооруженными формированиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Резолюция была подготовлена датским депутатом Михаэлем Ааструпом Енсеном.