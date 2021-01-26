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09:38 26.01.2021

Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

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Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

Министерство образования и науки Украины предостерегает от использования неофициальных ресурсов и страниц в социальных сетях, которые могут быть оформлены визуально подобно ресурсам и страницам ведомства, но при этом содержать манипуляции или умышленно искаженную информацию.

"В последнее время появилось несколько Telegram-каналов и Facebook-страниц, которые частично или полностью используют официальную графику брендбука Министерства образования и науки Украины для иллюстрации своих сообщений. Содержание этих сообщений не соответствует действительности, содержит манипуляции или умышленно искаженную информацию", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В министерстве также назвали перечень признаков, которые помогут понять, что под видом якобы официальной позиции Минобразования публикуется материал с недостоверным содержанием. В частности, в таких публикациях полностью или частично сфальсифицирован логотип министерства, содержат сообщения без подписи, даты и QR-кода, ссылки на неофициальные ресурсы (преимущественно другие Telegram-каналы).

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что не сотрудничают в проектах с организациями, предоставляющими платные образовательные услуги.

Теги: #информация #минобразования #соцсети
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