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09:37 26.01.2021

Новая Зеландия может остаться закрытой для туризма большую часть 2021 года

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Новая Зеландия может остаться закрытой для туризма большую часть 2021 года

Границы Новой Зеландии, скорее всего, останутся закрытыми большую часть этого года, сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на заявление новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн.

"В прошлом году мы показали, как мы хороши, и это то, что мы намереваемся - и что нам нужно делать в 2021 году... Мы придерживаемся консервативного подхода, и я стою за это решение", - сказала Ардерн.

Премьер-министр назвала два условия для открытия границ и возобновления путешествий. Во-первых, это уверенность в том, что после прививки человек не сможет передавать вирус другим. Во-вторых, достаточное число людей должно быть вакцинировано.

Массовая кампания по вакцинации, скорее всего, начнется в Новой Зеландии в середине года. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 2,2 тыс. человек, 25 умерли.

Теги: #путешествия #новая_зеландия
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