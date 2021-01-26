События

08:28 26.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,13 млн - университет Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,13 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника достигло 99 млн 706 тыс. 375 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 139 тыс. 928, выздоровели более 71 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 25 млн 293 тыс. 201 инфицированный COVID-19, зафиксировано 420 тыс. 965 летальных исходов, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 млн 676 тыс. 838, число скончавшихся - 153 тыс. 587, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 871тыс. 393 заболевших, из них умерли 217 тыс. 664 человека, вылечились более 7,86 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 275,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 299 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 20.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 26.01.2021
В Украине за сутки 2 779 новых случаев COVID-19, выздоровело 12 538 человек – Степанов

В Украине за сутки 2 779 новых случаев COVID-19, выздоровело 12 538 человек – Степанов

07:01 26.01.2021
Путешественники, прилетающие в США, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 – Госдеп

Путешественники, прилетающие в США, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 – Госдеп

05:06 26.01.2021
На Буковине зафиксировано 192 новых случая заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 192 новых случая заболевания коронавирусом – глава ОГА

03:40 26.01.2021
Первый случай заражения "бразильским" вариантом COVID-19 подтвержден в США

Первый случай заражения "бразильским" вариантом COVID-19 подтвержден в США

00:53 26.01.2021
Еврокомиссия рекомендовала превентивные меры для путешественников из-за новых мутаций COVID-19

Еврокомиссия рекомендовала превентивные меры для путешественников из-за новых мутаций COVID-19

19:41 25.01.2021
Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

14:53 25.01.2021
Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

13:59 25.01.2021
В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

09:19 25.01.2021
В Новой Зеландии обнаружили первый случай заражения COVID-19 более чем за два месяца

В Новой Зеландии обнаружили первый случай заражения COVID-19 более чем за два месяца

08:24 25.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,12 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,12 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях Украины – ГСЧС

В Украине за сутки 2 779 новых случаев COVID-19, выздоровело 12 538 человек – Степанов

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

У Украины на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине намерены создать институт ветеранского омбудсмена.

Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

Новая Зеландия может остаться закрытой для туризма большую часть 2021 года

УИНП в феврале инициирует консультации с МВД и Нацполицией по проблемным случаям невыполнения декоммунизации

В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Суд взял под стражу двух подозреваемых в похищении харьковчанина – полиция

Трамп открыл во Флориде свой офис для политической деятельности

Байден поддерживает судебный процесс по импичменту Трампу в Сенате США

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА