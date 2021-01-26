Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,13 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника достигло 99 млн 706 тыс. 375 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 139 тыс. 928, выздоровели более 71 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 25 млн 293 тыс. 201 инфицированный COVID-19, зафиксировано 420 тыс. 965 летальных исходов, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 млн 676 тыс. 838, число скончавшихся - 153 тыс. 587, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 871тыс. 393 заболевших, из них умерли 217 тыс. 664 человека, вылечились более 7,86 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 275,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 299 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 20.