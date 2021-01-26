События

08:24 26.01.2021

В Украине за сутки 2 779 новых случаев COVID-19, выздоровело 12 538 человек – Степанов

1 мин читать
В Украине за сутки 2 779 новых случаев COVID-19, выздоровело 12 538 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 779 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 12 538 человек, умерло 133 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 891 человек; летальных случаев - 133; выздоровело –12 538 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 197 107 человек, 22 057 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 965 835 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Источник https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:28 26.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,13 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,13 млн - университет Хопкинса

08:26 26.01.2021
В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях Украины – ГСЧС

В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях Украины – ГСЧС

07:40 26.01.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

07:01 26.01.2021
Путешественники, прилетающие в США, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 – Госдеп

Путешественники, прилетающие в США, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 – Госдеп

06:06 26.01.2021
Суд взял под стражу двух подозреваемых в похищении харьковчанина – полиция

Суд взял под стражу двух подозреваемых в похищении харьковчанина – полиция

05:06 26.01.2021
На Буковине зафиксировано 192 новых случая заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 192 новых случая заболевания коронавирусом – глава ОГА

04:01 26.01.2021
Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

03:40 26.01.2021
Первый случай заражения "бразильским" вариантом COVID-19 подтвержден в США

Первый случай заражения "бразильским" вариантом COVID-19 подтвержден в США

00:53 26.01.2021
Еврокомиссия рекомендовала превентивные меры для путешественников из-за новых мутаций COVID-19

Еврокомиссия рекомендовала превентивные меры для путешественников из-за новых мутаций COVID-19

00:33 26.01.2021
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня составляет около 4 млрд грн - Кличко

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня составляет около 4 млрд грн - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

У Украины на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине намерены создать институт ветеранского омбудсмена.

Минобразования предостерегает от пользования веб-ресурсами с недостоверной или манипулятивной информацией

Новая Зеландия может остаться закрытой для туризма большую часть 2021 года

УИНП в феврале инициирует консультации с МВД и Нацполицией по проблемным случаям невыполнения декоммунизации

Трамп открыл во Флориде свой офис для политической деятельности

Байден поддерживает судебный процесс по импичменту Трампу в Сенате США

Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Минфина

У Украины на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

Меркель и Байден провели телефонный разговор, обсуждались вопросы пандемии и внешней политики - кабмин ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА