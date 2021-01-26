В Украине за сутки 2 779 новых случаев COVID-19, выздоровело 12 538 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 779 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 12 538 человек, умерло 133 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 891 человек; летальных случаев - 133; выздоровело –12 538 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 197 107 человек, 22 057 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 965 835 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Источник https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/