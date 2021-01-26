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07:01 26.01.2021

Путешественники, прилетающие в США, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 – Госдеп

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Путешественники, прилетающие в США, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 – Госдеп

Все авиапассажиры, отправляющиеся в США из-за рубежа, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от нового типа коронавируса, сообщает Госдепартамент США.

"Государственный департамент США и центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напоминают всем путешественникам, что, начиная с завтрашнего дня, 26 января, все авиапассажиры в возрасте двух лет и старше, прибывающие в США, должны предоставить доказательства отрицательного теста COVID-19 или доказательства выздоровления от COVID-19 перед посадкой", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Отмечается, что данный приказ распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США.

Госдепартамент также призвал граждан США пересмотреть необходимость поездок за границу и отложить все несущественные поездки.

Теги: #сша #тест #авиапассажиры #коронавирус
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