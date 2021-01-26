Трамп открыл во Флориде свой офис для политической деятельности

Экс-президент США Дональд Трамп открыл во Флориде своей офис, который будет помогать ему в выполнении обязанностей бывшего президента, говорится в заявлении, распространенном помощниками бывшего главы государства.

"Офис будет отвечать за управление корреспонденцией президента Трампа, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью для продвижения интересов Соединенных Штатов и выполнения повестки дня администрации Трампа", - следует из текста заявления.

В прощальном слове в свой последний день на посту президента в прошлую среду Трамп заверил своих сторонников, что продолжит политическую деятельность.

"Мы вернемся в той или иной форме", - заявил он.

Бывший президент не появлялся на публике с тех пор, как прилетел в тот же день в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В понедельник Палата представителей американского Конгресса передала в сенат резолюцию по импичменту Трампа за которую проголосовала 13 января. Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу", которое вылилось в штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января.

В случае, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок или же занимать государственные должности.