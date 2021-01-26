События

05:06 26.01.2021

На Буковине зафиксировано 192 новых случая заболевания коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине зафиксировано 192 новых случая заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано 192 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 374 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник вечером инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 25 января, за сутки зарегистрировано 192 новых случая инфицирования Covid-19, 374 человека выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 44 501 человек, 37 029 выздоровели, 854– умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 846 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

 

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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