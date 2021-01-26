Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут.

По его словам, правительство начало реализацию шагов, необходимых для того, чтобы рынки электроэнергии и газа начали работать правильно и удобно для людей.

"Во-первых, была установлена предельная цена на рынке газа с 1 февраля и до конца отопительного сезона не выше 6,99 грн за кубический метр. Во-вторых, тарифы на тепло и горячую воду будут меняться до конца отопительного сезона. В-третьих, после консультаций с правительством и депутатами НКРЕКП приняло решение об ограничении тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Премьер-министр Украины также сообщил, что в правительстве ожидают результатов расследования Антимонопольного комитета и установление честных прозрачных правил на рынке газа.

"Кабмином будет принято решение о компенсации домохозяйствам, в которых установлено электроотопление. То есть цена на газ будет устанавливаться один раз в год, как это делается в большинстве стран Европы", - отметил Шмыгаль.

В то же время, как отметил премьер-министр, правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады будет инициировать принятие законопроекта о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления. "Это важный элемент, который обеспечит справедливость формирования цены на распределение", - добавил он