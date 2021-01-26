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03:43 26.01.2021

Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

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Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

В Сенат США из Палаты представителей передана резолюция по импичменту экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Телеканалы освещали, как менеджеры проследовали из помещений Палаты представителей в другое крыло Капитолия, где заседает сенат. Таким образом, процесс импичмента формально считается запущенным.

Тем не менее, как сообщалось, по договоренности между демократами и республиканцами в сенате слушания по делу Трампа начнутся на неделе, которая стартует 8 февраля.

Палата представителей американского Конгресса проголосовала за импичмент Трампу 13 января. Он обвиняется в "подстрекательстве к мятежу", которое вылилось в штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января.

В случае, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок или же занимать государственные должности.

Против импичмента Трампу выступили некоторые сенаторы-республиканцы, сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Сенатор Марко Рубио заявил в эфире телеканала, что предстоящий сенатский процесс по импичменту Трампа является "глупостью" и нанесет вред США, даже если Трамп и был ответственен "за некоторые события" в Капитолии США 6 января.

"Я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже полыхает огонь, и этот суд равносилен тому, что взять и плеснуть бензина в это пламя", - сказал законодатель.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что не верит в конституционные полномочия сената осудить Трампа, покинувшего свой пост. Он сказал: "Чем больше я разговариваю с другими сенаторами-республиканцами, тем больше их выстраиваться в очередь (в поддержку этого аргумента - ИФ)".

"Я думаю, что многие американцы сочтут странным, что сенат тратит свое время на то, чтобы осудить и отстранить от должности человека, который покинул свой пост неделю назад", - добавил Коттон.

Республиканец Джон Корнин написал в субботу в твиттере: "Если идея объявить импичмент и судить бывших президентов хорошая, то как насчет бывших президентов-демократов, когда республиканцы получат большинство (в сенате - ИФ) в 2022 году? Подумайте об этом и давайте делать то, что лучше для страны".

Досрочное голосование по отмене судебного процесса, вероятно, не увенчается успехом, учитывая, что демократы теперь контролируют сенат. Тем не менее, республиканская оппозиция указывает на то, что многие сенаторы Республиканской партии в конечном итоге проголосуют за оправдание Трампа. Хотя в настоящее время демократы и контролируют сенат, им, чтобы осудить Трампа, требуется поддержка 17 республиканцев, поскольку за импичмент должны проголосовать две трети сенаторов, отметил телеканал.

Теги: #сша #импичмент #сенат #палата
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