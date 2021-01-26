Первый случай заражения "бразильским" вариантом COVID-19 подтвержден в США

Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19, возникшим в Бразилии, достиг США и был зафиксирован в штате Миннесота, объявили в понедельник местные власти.

Случай заражения "бразильским" вариантом, известным как P.1, был обнаружен у жителя Миннесоты, который недавно вернулся из Бразилии.

Выявить заболевание удалось путем случайного тестирования, которое штат выполняет для мониторинга новых вариантов развития COVID-19.

"Мы знаем, что даже когда мы упорно работаем над тем, чтобы победить COVID-19, вирус продолжает развиваться, как и все вирусы", - сказал комиссар министерства здравоохранения Миннесоты Ян Малкольм.

"Хорошая новость заключается в том, что мы можем замедлить распространение этого варианта и всех вариантов COVID-19, используя проверенные методы профилактики, такие как ношение масок, сохранение социальной дистанции, пребывание дома во время болезни и прохождение тестирования, когда это необходимо", - добавил Малкольм.

Министерство здравоохранения штата заявило, что следит за состоянием здоровья заразившегося "бразильским" штаммом коронавируса, изучает его контакты и поездки в целях получения более полной информации о болезни. Больному также было рекомендовано изолироваться и избегать любых контактов.

Вариант P.1, наряду с британским и южноафриканским, является одним из трех быстро распространяющихся штаммов COVID-19 по всему миру. Считается, что P.1 более заразен по сравнению с исходным штаммом, но пока неясно вызывает ли он более тяжелое течение болезни.

P.1 был впервые обнаружен в северной Бразилии в середине декабря 2020 года.