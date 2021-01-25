У Украины на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что у Украины на сегодня находится на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19.

"Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года. У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписано", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Премьер добавил, что все очереди согласно национального плана вакцинации будут соблюдены, а сама вакцинация начнется в феврале.

"В ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины. До конца января мы ожидаем то количество вакцины по COVAX… будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тыс. шт., для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию", - добавил Шмыгаль.