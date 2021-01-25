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23:01 25.01.2021

В Великобритании более 6,5 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 – премьер

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В Великобритании более 6,5 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 – премьер

Уже более 6,5 млн человек в Великобритании прошли первую фазу вакцинации, сообщил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Наши усилия в сфере вакцинации продолжаются. Более 6,5 млн человек уже получили первый ингредиент (вакцины - ИФ)", - написал Джонсон в твиттере.

При этом он поблагодарил "всех, кто внес вклад в это значительное достижение".

"Вместе мы победим вирус", - заявил Джонсон.

В четверг на прошлой неделе британский премьер сообщил о 5 млн вакцинациях.

Согласно данным статистического сайта Worlometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,66 млн человек, 98,5 тыс. пациентов скончались. Выздоровели более 1,6 млн человек.

Теги: #великобритания #вакцинация #ситуация
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