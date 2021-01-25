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22:51 25.01.2021

В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада на текущей неделе примет законопроект о возможности регистрации вакцин от COVID-19

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В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада на текущей неделе примет законопроект о возможности регистрации вакцин от COVID-19

Верховная Рада может на текущей неделе принять законопроект относительно возможности регистрации вакцин от коронавирусной болезни COVID-19, сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник первый заместитель главы фракции, лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Мы обсуждали (на заседании фракции в понедельник, - ИФ) технический законопроек №4613, он сегодня только был зарегистрирован. Он важный, поскольку фактически открывает по вакцинам от COVID возможность emergency use, которую сейчас не предусматривает украинское законодательство. Соответственно все существующие вакцины не прошли так называемую третью стадию исследований, на это нужно больше времени, год ещё, и все страны начинают их использовать в режиме emergency use. В Украине нет для этого правовых оснований из несовершенства законодательства. Поэтому, я думаю, что мы этот законопроект оперативно примем на этой неделе и он вступит в силу быстро", - отметил Корниенко.

Политик подчеркнул, что благодаря принятию данного законодательного акта Украина сможет рассчитывать на получение первых партий вакцины в начале февраля.

Теги: #вакцина #украина #слуга_народа
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