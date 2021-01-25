Рада планирует принять постановление об отчёте НКРЕКП - Корниенко

Верховная Рада может принять постановление относительно отчёта Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник первый заместитель главы фракции, лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Есть инициативы относительно отчётности НКРЕКП, они должны согласно закону нам отчитываться. Я думаю, что на этой неделе мы также примем постановление относительно этого, чтобы пригласить их на отчёт в ближайшее время в Верхрвной Раде, и чтобы они дали ответы на вопросы, которые волнуют народ и депутатов, как растут тарифы на разные коммунальные услуги, на воду, тепло. Есть много таких вопросов к регулятору, он в режиме фракции дал нам на них ответы, нужно, чтобы ответил и в Верхрвной Раде", - отметил Корниенко.