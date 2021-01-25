Дубинский отказался выходить из фракции "Слуга народа" - нардеп Качура

Народный депутат Александр Дубинский отказался выходить из фракции "Слуга народа" в связи с введением против него санкций США, сообщил журналистам член фракции "Слуга народа" Александр Качура по результатам обсуждения данного вопроса на заседании фракции в понедельник.

"Один из вариантов (предложенных членами фракции): до урегулирования ситуации, пока расследуется или нет, решается или нет, будет господин Дубинский подавать в суд США, чтобы отстаивать свои интересы... до этого момента предложили приостановить членство (Дубинского) во фракции, но Александр Дубинский отбросил такую возможность, и сказал, что он не собирается выходить из состава фракции добровольно", - отметил Качура.

С его слов, конечного решения фракции по данному вопросу пока ещё нет.

"Возможно, эта дискуссия перенесется на пленарную неделю, и мы будем во время пленарной недели какое-то конечное решение принимать по кейсу Александра Дубинского", - уточнил Качура.

Вместе с тем он не стал подтверждать информацию о том, что президент Владимир Зеленский во время заседания фракции предлагал Дубинскому выйти из фракции.

"Я не буду комментировать слова персональные президента, были они или нет, я это не опровергнуть, не подтвердить", - сказал Качура.