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21:36 25.01.2021

Дубинский отказался выходить из фракции "Слуга народа" - нардеп Качура

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Дубинский отказался выходить из фракции "Слуга народа" - нардеп Качура

Народный депутат Александр Дубинский отказался выходить из фракции "Слуга народа" в связи с введением против него санкций США, сообщил журналистам член фракции "Слуга народа" Александр Качура по результатам обсуждения данного вопроса на заседании фракции в понедельник.

"Один из вариантов (предложенных членами фракции): до урегулирования ситуации, пока расследуется или нет, решается или нет, будет господин Дубинский подавать в суд США, чтобы отстаивать свои интересы... до этого момента предложили приостановить членство (Дубинского) во фракции, но Александр Дубинский отбросил такую возможность, и сказал, что он не собирается выходить из состава фракции добровольно", - отметил Качура.

С его слов, конечного решения фракции по данному вопросу пока ещё нет.

"Возможно, эта дискуссия перенесется на пленарную неделю, и мы будем во время пленарной недели какое-то конечное решение принимать по кейсу Александра Дубинского", - уточнил Качура.

Вместе с тем он не стал подтверждать  информацию о том, что президент Владимир Зеленский во время заседания фракции предлагал Дубинскому выйти из фракции.

"Я не буду комментировать слова персональные президента, были они или нет, я это не опровергнуть, не подтвердить", - сказал Качура.

Теги: #выход #украина #слуга_народа #депутат
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