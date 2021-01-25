Резников примет участие в заседании ВСК по пожарам в Луганской области в четверг - глава комиссии

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в четверг в режиме видеоконференции примет участие в заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году, сообщил глава комиссии Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа").

"Вице-премьер-министр Алексей Резников подтвердил свое участие в заседании 28 января в режиме видеоконференции", - сказал Горбенко на заседании ВСК в понедельник.

Как рассказал агентству член ВСК Максим Ткаченко (фракция "Слуга народа"), комиссия в понедельник познакомилась с показаниями и.о. начальника главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Павла Корчагина, главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, члены временной следственной комиссии на многие вопросы не получили прямых ответов. "Гайдай предложил дать ответы позже письменно, что и поддержали члены ВСК", - рассказал Ткаченко.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной военно-гражданской администрации.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области. Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР), следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.