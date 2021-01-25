В ДТП во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" погибли два человека, еще четверо травмированы

Два человека погибли и предварительно четверо получили травмы в тройном ДТП с участием микроавтобуса в селе Дубына Сколевского района на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области.

"Два человека погибли и предварительно четверо травмированы. Движение частично усложнено, патрульные обеспечивают реверсное движение", - сообщила пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области в своем Телеграм-канале

Других подробностей патрульная полиция пока не сообщает. Из фотографий полиции и в соцсетях видно, что в аварию попали микроавтобус, внедорожник и легковой автомобиль.