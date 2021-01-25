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19:48 25.01.2021

В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

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В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

Власти ЕС выступают против внесения изменений в процесс поставок вакцины от коронавируса COVID-19, о которых ранее объявила компания-производитель препарата AstraZeneca, заявила на брифинге в понедельник член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

"В прошлую пятницу AstraZeneca внезапно проинформировала Еврокомиссию и государства-члены ЕС, что в ближайшие недели она планирует поставить существенно меньше доз (вакцины - ИФ), чем было согласовано и объявлено. Это новое расписание не приемлемо для Европейского союза", - сказала она.

По ее словам, ЕС ранее финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более быстрых поставок вакцины, и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта".

Она напомнила, что ранее направила этой компании письмо с просьбой более подробных объяснений.

Кириакидис подчеркнула, что власти ЕС хотят знать, какую часть произведенного препарата и кому поставляла AstraZeneca. Она отметила, что пока что полученные от AstraZeneca ответы не являются удовлетворительными.

Она добавила, что "в будущем все компании, производящие на территории ЕС вакцины от COVID-19, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о том, собираются ли они экспортировать вакцины" за пределы ЕС.

В свою очередь глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер раньше сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила по телефону с генеральным директором AstraZeneca.

"Она очень ясно заявила о своем ожидании, что AstraZeneca будет соблюдать свои обязательства, предусмотренные соглашением", - сказал Мамер.

Теги: #ес #критика #astrazeneca #поставки
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