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19:44 25.01.2021

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

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РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

РФ разметила на оккупированном полуострове Крым крупную группировку войск и создает условия для размещения там ядерного оружия, что будет использовано для усиления давления на международное сообщество, говорится в информационном бюллетене "Белая книга – 2021" Службы внешней разведки (СВР), опубликованном на сайте ведомства.

"Россия создала в Крыму мощную межвидовую группировку войск, которая охватывает наземный, воздушный и морской компоненты и насчитывает около 32,5 тыс. человек. Российская сторона создает условия для размещения на временно оккупированной территории Крыма ядерного оружия, отдельных его компонентов и носителей, проводит работы по восстановлению объектов ядерной инфраструктуры, что несет угрозы национальной безопасности Украины… На временно оккупированных территориях АРК и Севастополя дислоцированы военные самолеты и ракетные корабли, которые могут нести заряды с ядерной боевой частью", - говорится в разделе "Оценка внешних угроз национальной безопасности Украины".

Также отмечается, что планы РФ по развитию и использованию тактического ядерного оружия, в т.ч. с территории оккупированного Крыма, "позволяют Кремлю повышать градус давления на международное сообщество", что угрожает безопасности и национальным интересам Украины и ее стратегических партнеров.

В то же время ключевой угрозой со стороны РФ в СВР называют реализацию сценария системной дестабилизации внутренней ситуации в Украине, в частности, путем ослабления международной поддержки Украины, созданием угрожающего военного фона, экономического, в т.ч. энергетического давления. "На стратегическом уровне цели РФ в отношении Украины будут неизменны и предусматривают… недопущение европейского и евроатлантического продвижения нашего государства", - говорится в документе.

В СВР также прогнозируют, что политика Евросоюза в ближайшие годы будет склоняться к "стратегической автономии" - минимальной зависимости от других игроков, а основные европейские союзники Украины сконцентрируют усилия на решении внутренних проблем. При этом смежные европейские государства будут придерживаться относительно дружественной политики в отношении Украины и поддерживать ее евроатлантические стремления.

"Основным источником угроз для европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и в течение ближайших лет будет оставаться избранный руководством России курс на закрепление за Россией статуса глобального игрока и признание т.н. "российских интересов". Очень вероятно, что Кремль будет продолжать тактику "повышения ставок" в военно-политическом противостоянии, манипулировать проблемами европейской безопасности, а также подпитывать процессы дезинтеграции Европы. В то же время серьезных военных демаршей против новых членов НАТО со стороны РФ не ожидается, но инциденты в воздушном, морском и киберпространстве и в дальнейшем будут иметь место, что будет сохранять угрозу эскалации конфликта РФ-НАТО в результате непреднамеренных столкновений", - прогнозируют в ведомстве.

Теги: #крым #рф #вооружение
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