На заседании фракции "Слуга народа" ждут Зеленского и Витренко

Присутствие президента Украины Владимира Зеленского и и.о. министра энергетики Юрия Витренко ожидается на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

"Ожидается присутствие на фракции Юрия Витренко. Возможно, на этой неделе его кандидатуру будут повторно выносить на должность министра энергетики. Также, если останется время, то будет предоставлена возможность Александру Дубинскому выразить свою позицию, предоставить какие-то факты, которыми он владеет, перед фракцией", - сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко перед заседанием фракции.

На уточняющий вопрос, будет ли принимать участие в заседании фракции Зеленский, она ответила, что его присутствие "ожидается, он может быть". Также, с ее слов, члены фракции планируют рассмотреть "порядка десяти законопроектов, которые на этой неделе будут в повестке дня - их будут обсуждать, объяснять".

"Будем рассматривать ряд самых важных законопроектов, среди которых - о Бюро экономической безопасности, народовластии, один из экологических законопроектов", - уточнила политик.