Украина и Израиль планируют установить прямые контакты миграционных и пограничных ведомств – Посольство

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в миграционной и пограничной сфере между Украиной и Израилем стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Генеральным директором Службы иммиграции населения и пограничного контроля Государства Израиль Шломо Мор-Йосефом. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Встреча состоялась 25 января 2021 в Иерусалиме. Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в миграционной сфере, а также налаживание сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и иммиграционным ведомством Израиля», - говорится в сообщении.

Ш.Мор-Йосеф также пригласил украинскую сторону посетить Израиль весной текущего года «для установления прямых контактов и определения возможных направлений дальнейшего сотрудничества».