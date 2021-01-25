События

18:37 25.01.2021

Украина и Израиль планируют установить прямые контакты миграционных и пограничных ведомств – Посольство

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Украина и Израиль планируют установить прямые контакты миграционных и пограничных ведомств – Посольство

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в миграционной и пограничной сфере между Украиной и Израилем стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Генеральным директором Службы иммиграции населения и пограничного контроля Государства Израиль Шломо Мор-Йосефом. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Встреча состоялась 25 января 2021 в Иерусалиме. Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в миграционной сфере, а также налаживание сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и иммиграционным ведомством Израиля», - говорится в сообщении.

Ш.Мор-Йосеф также пригласил украинскую сторону посетить Израиль весной текущего года «для установления прямых контактов и определения возможных направлений дальнейшего сотрудничества».

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Интерфакс-Украина
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