Управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" подозревают в нанесении ущерба на 17 млн грн

Правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении управляющему санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" по факту злоупотребления полномочиями, причинившему более 17 млн грн ущерба государству.

"По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которая расположена в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству нанесено более 17 млн грн убытков", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора в понедельник.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности.

По другим фактам растраты имущества Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" ведется следствие.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В 2016 году управляющим санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" был назначен Евгений Лахненко.