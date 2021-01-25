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18:26 25.01.2021

Управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" подозревают в нанесении ущерба на 17 млн грн

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Управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" подозревают в нанесении ущерба на 17 млн грн

Правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении управляющему санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" по факту злоупотребления полномочиями, причинившему более 17 млн грн ущерба государству.

"По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которая расположена в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству нанесено более 17 млн грн убытков", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора в понедельник.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности.

По другим фактам растраты имущества Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" ведется следствие.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В 2016 году управляющим санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" был назначен Евгений Лахненко.

 

Теги: #подозрение #ущерб #чиновник
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