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18:10 25.01.2021

SpaceX планирует в ближайшие недели вывести на орбиту еще 180 спутников Starlink

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SpaceX планирует в ближайшие недели вывести на орбиту еще 180 спутников Starlink

Американская компания SpaceX готовится в конце января - начале февраля вывести на орбиту в ходе трех запусков тяжелых ракет-носителей Falcon 9 еще 180 космических аппаратов для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает сайт Spaceflight Now.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1013 космических аппаратов Starlink, которые выводились на орбиту начиная с мая 2019 года.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #спутники #spacex
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