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17:59 25.01.2021

В Офисе простых решений призывают не поддерживать законопроект, который может помешать НАБУ расследовать топ-коррупцию

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Законопроект, который может уничтожить институциональные возможности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследовать топ-коррупцию в государстве, может быть зарегистрирован в Верховной Раде в ближайшее время, сообщают в Офисе простых решений и результатов.

"Законопроектом хотят разрушить способность НАБУ качественно и непредвзято расследовать такие преступления. В частности, планируется убрать норму, что только НАБУ должно расследовать уголовные дела, совершенные топ-чиновниками, и преступления, которыми государству наносятся значительные финансовые убытки. Это означает, что к работе детективов НАБУ добавятся множество мелких дел, и те не смогут сосредоточиться на делах по топ-коррупционерам и значительному ущербу для государства", - говорится в сообщении Офиса.

Законопроект позволит генпрокурору решать, какой орган правопорядка будет расследовать дела о топ-коррупции, что позволит ему забирать у НАБУ дела и передавать их полицейским или сотрудникам СБУ.

Он также позволит забрать у НАБУ полномочия обращаться с запросами о международной правовой помощи и позволить делать это только через Офис генпрокурора и Минюст, а также фактически изменить подсудность Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), что скажется на возможности привлекать топ-коррупционеров к ответственности. Это означает, что забирая дела в НАБУ, их одновременно будут забирать и у ВАКС, отмечают в Офисе простых решений и результатов.

"Эксперты WatchDoc проанализировали данный законопроект и призывают народных депутатов не голосовать, в случае его регистрации!", - говорится в сообщении.

Офис простых решений и результатов - неправительственная организация, которая занимается подготовкой рекомендаций для Национального совета реформ, главой исполнительного комитета которого является Михеил Саакашвили.

Теги: #набу #законопроект
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