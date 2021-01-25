Переговоры по закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию, вакцинация может начаться в феврале

Переговоры по закупке вакцин от коронавирусной инфекции для Украины находятся на финальной стадии, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. Степанов уточнил, что на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.