В случае принятия решения о возвращении адаптивного карантина изменения вступят в силу через неделю – Шмыгаль

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность введения адаптивного карантина в зависимости от распространенности COVID-19 в разных областях, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", - рассказал Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.

Эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия, добавил премьер-министр.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных с 34-35% до 21%.

Как сообщалось, в Украине с 8 по 24 января включительно действовали дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.