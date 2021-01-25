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16:59 25.01.2021

Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

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Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции поручил разработать детальную программу вакцинации против COVID-19 в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределение поставок", - заявил Зеленский, отметив, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

 

Теги: #вакцинация #зеленский #план
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