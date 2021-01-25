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16:26 25.01.2021

Ukrainian Startup Fund по итогам 20-го Pitch Day профинансирует 5 стартапов на получение грантов в $25 тыс.

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Ukrainian Startup Fund по итогам 20-го Pitch Day профинансирует 5 стартапов на получение грантов в $25 тыс.

Наблюдательный совет Ukrainian Startup Fund (USF) по результатам 20-го Pitch Day определил еще пять стартапов, которые получат гранты в $25 тыс., сообщила пресс-служба фонда.

Всего в питчинге участвовали 11 проектов. По итогам заседания набсовета фонда принято решение профинансировать пять из них на стадии pre-seed (получат грант $25 тыс.):

OSBB Online (Киев)- комплексное решение для управления многоквартирными домами и комфортной жизнью их жителей;

ComeBack Mobility (Днепр) - умные сенсоры для костылей, которые контролируют нагрузку после заболеваний и повреждений нижних конечностей;

obimy (Киев) - сервис и приложение для невербальной коммуникации;

LineBar (Киев) - мультифункциональная технология строительной 3D печати, которая позволяет строить элементы зданий сразу из нескольких материалов и непосредственно на строительной площадке;

MindSelf (Киев) - мобильный инструмент психологической самопомощи, который позволяет развивать стрессоустойчивость, повышать уровень ментального здоровья и внимания.

В пресс-службе напомнили, что в ходе питчинга проекты оцениваются по ряду критериев, а именно: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея и стратегия развития.

Как сообщалось, в среднем Украинский фонд стартапов выделяет финансирование на каждую 25-ю заявку.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития (pre-seed и seed).

 

Теги: #ukrainian_startup_fund
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