События

15:27 25.01.2021

Запланировано внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за ранения бойца ВСУ и обстрела дома из ПТРК

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В понедельник в 16.00 в режиме видеоконференции запланировано внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Утром снайпер оккупационных войск тяжело ранил украинского бойца, также поврежден с использованием ПТРК один из жилых домов на линии разграничения. Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов дадут соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Теги: #подгруппа #ткг #заседание
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