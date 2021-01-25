Запланировано внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за ранения бойца ВСУ и обстрела дома из ПТРК

В понедельник в 16.00 в режиме видеоконференции запланировано внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Утром снайпер оккупационных войск тяжело ранил украинского бойца, также поврежден с использованием ПТРК один из жилых домов на линии разграничения. Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов дадут соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.