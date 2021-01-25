В Одессе "заминировали" 373 учебных заведения

Правоохранители проверяют сообщение о минировании 373 учебных заведений в Одессе и области, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы", - говорится в сообщении.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.