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15:13 25.01.2021

В Одессе "заминировали" 373 учебных заведения

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В Одессе "заминировали" 373 учебных заведения

Правоохранители проверяют сообщение о минировании 373 учебных заведений в Одессе и области, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы", - говорится в сообщении.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Теги: #лжеминирование #одесса
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