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15:10 25.01.2021

Институт Пастера во Франции прекратил совместную с Merck & Co разработку вакцины от COVID-19

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Институт Пастера во Франции прекратил совместную с Merck & Co разработку вакцины от COVID-19

Научно-исследовательский институт имени ученого Луи Пастера в Париже принял решение прекратить свой основной проект по разработке вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

Подобное решение специалисты приняли после того, как первые клинические исследования показали недостаточно хорошие результаты.

Институт Пастера разрабатывал данный препарат в сотрудничестве с фармацевтической компанией Merck & Co.

Разработкой вакцины от коронавируса во Франции занимается и компания Sanofi. Однако она ожидает, что вакцина будет готова не раньше конца 2021 года.

Теги: #франция #вакцина #разработка
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