Зеленский поздравил Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Португалии Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием на пост главы государства.

"Искренне поздравляю Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии. В развитие нашей недавней телефонной беседы настроен на дальнейшее углубление сотрудничества между Украиной и Португалией. Жду нашу будущую встречу", - написал Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, по предварительным данным, одержал уверенную победу в первом туре выборов и добился переизбрания, сообщает газета "Диариу ди Нотисиаш".

Согласно прогнозам португальских СМИ, опубликованным после закрытия избирательных участков, за действующего президента проголосовали от 55% до 62% избирателей.

Ближайший его соперник - Анна Гомеш от Соцпартии может рассчитывать на 13-17% голосов.