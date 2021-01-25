События

14:52 25.01.2021

Зеленский поздравил Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии

1 мин читать
Зеленский поздравил Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Португалии Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием на пост главы государства.

"Искренне поздравляю Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии. В развитие нашей недавней телефонной беседы настроен на дальнейшее углубление сотрудничества между Украиной и Португалией. Жду нашу будущую встречу", - написал Зеленский  в Twitter.

Как сообщалось, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, по предварительным данным, одержал уверенную победу в первом туре выборов и добился переизбрания, сообщает газета "Диариу ди Нотисиаш".

Согласно прогнозам португальских СМИ, опубликованным после закрытия избирательных участков, за действующего президента проголосовали от 55% до 62% избирателей.

Ближайший его соперник - Анна Гомеш от Соцпартии может рассчитывать на 13-17% голосов.

 

Теги: #президент #переизбрание #португалия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 24.01.2021
Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

09:20 24.01.2021
Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

11:25 22.01.2021
Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

20:05 21.01.2021
Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

05:34 21.01.2021
Байден призвал нацию к единству и заявил о победе демократии

Байден призвал нацию к единству и заявил о победе демократии

21:44 20.01.2021
В Португалии за сутки зарегистрировали рекордно высокий прирост заражений COVID-19

В Португалии за сутки зарегистрировали рекордно высокий прирост заражений COVID-19

20:25 19.01.2021
Зеленский поручил замруководителю ОП Тимошенко провести аудит тарифов во всех регионах Украины

Зеленский поручил замруководителю ОП Тимошенко провести аудит тарифов во всех регионах Украины

19:22 18.01.2021
В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса - 167 смертей

В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса - 167 смертей

19:54 16.01.2021
Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

19:39 15.01.2021
Зеленский заменил Роговцеву и Богуцкого в набсовете Украинского культурного фонда Рыбчинским и Суриным - указ

Зеленский заменил Роговцеву и Богуцкого в набсовете Украинского культурного фонда Рыбчинским и Суриным - указ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

За строительством временной синагоги в Бабьем Яру стоит попытка РФ спровоцировать внутренний конфликт в Украине – Зисельс

ЕК заявила AstraZeneca о необходимости соблюдать обязательства по поставке вакцины

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

Зеленский будет на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

Рябошапка, Данилюк и Климкин требуют перезапустить конкурс по выбору главы САП из-за нарушения закона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА