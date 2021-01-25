События

14:40 25.01.2021

В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

2 мин читать
В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещает внимательнее оценивать приезжающих в республику исполнителей популярной музыки и других деятелей культуры.

После того, как Литва запретила на пять лет въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову, мотивируя тем, что он публично оправдывает "оккупацию Крыма", Кайрис отмечает, что Минкульту очень пригодился бы "четкий список таких лиц, которые нежелательны в Литве" и при распределении помощи за отмененные из-за карантина мероприятия.

"Могла бы быть активнее и роль самого Министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинга культурного пространства или, скажем, идентификации наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей. Министерству культуры тут было бы чем заняться, и я думаю, что какие-то вещи уже опоздали", - сказал министр в интервью BNS.

"Если говорить о "мягкой силе", которую используют недружественные страны именно через культуру, то мы как сектор, министерство, которое наблюдает за ситуацией, могли бы предпринимать проактивные действия, не только реагировать, говоря о последствиях", - добавил он.

19 января стало известно, что российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Дискуссии о расширении "черного списка" возникли в Литве после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Киркорова и Михаила Шуфутинского.

 

Теги: #исполнители #рф #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 27.01.2021
Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

10:51 27.01.2021
Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

09:49 27.01.2021
Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкций в отношении России - СМИ

Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкций в отношении России - СМИ

10:48 26.01.2021
Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

19:44 25.01.2021
РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

18:35 25.01.2021
В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

14:15 25.01.2021
Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

13:08 25.01.2021
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

10:03 25.01.2021
В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

00:38 25.01.2021
Кулеба о протестах в РФ: Украина поддерживает призывы к освобождению Навального

Кулеба о протестах в РФ: Украина поддерживает призывы к освобождению Навального

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

Раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект

Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два дела против Байдена и Порошенко - адвокат

Сийярто прибыл с визитом в Киев

На Украину обрушатся снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов - Гидрометцентр

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX планирует 30 января вывести на орбиту ещё 60 спутников Starlink

Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей на отдых

В 2020 году в заключении по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан - правозащитники

Экс-замглавы СБУ Нескоромный даст пресс-конференцию в Брюсселе

В столице Индии задержали 200 человек из-за беспорядков на "тракторной демонстрации"

Кабмин переназначил двух врио членов правления "Укрзализныци"

Кабмин уволил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

Финляндия из-за COVID-19 ограничила въезд путешественникам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА