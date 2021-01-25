События

14:28 25.01.2021

За строительством временной синагоги в Бабьем Яру стоит попытка РФ спровоцировать внутренний конфликт в Украине – Зисельс

3 мин читать
За строительством временной синагоги в Бабьем Яру стоит попытка РФ спровоцировать внутренний конфликт в Украине – Зисельс

Строительство временной мемориальной синагоги в Бабьем Яру на месте Кирилловского православного кладбища является очередной попыткой России спровоцировать конфликт между национальными меньшинствами Украины.

"Мы имеем дело со столкновением не просто двух проектов, хоть и очень больших. Мы имеем дело на сегодняшний день с двумя концептуальными разными подходами. Один украинский подход – это производная украинской культуры… Украинский взгляд на историю, как свою, так и ту, которая была вокруг Украины. Второй подход российского проекта, который не обращает внимания на такие "мелочи", как традиции разных народов... Который идет очень брутально к своей цели, и только подтверждает мою мысль о том, что это "троянский конь", которого (президент РФ Владимир – ИФ) Путин подкладывает под Украину", – сказал сопредседатель "Ассоциации еврейских организаций и общин Украины" ("Ваад") Иосиф Зисельс на пресс-брифинге в честь 81-й годовщины жертв памяти Холокоста в понедельник.

В частности, речь идет о проекте строительства временной мемориальной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" с помощью поддержки российско-украинских бизнесменов Павла Фукса и Михаила Фридмана, а именно на территории бывшего православного Кирилловского кладбища, расположенного за мемориалом "Менора".

В то же время, профессор и заместитель главы рабочей группы по созданию Украинской концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра Александр Лысенко выделил основы украинской концепции музея Бабьего Яра.

"Контрольный пакет акций на мемориализации Бабьего Яра должен принадлежать не общественным объединениям или политическим игрокам, а государству Украина. Мемориализация этого места должна иметь инклюзивный характер, способствовать прекращению войн памяти и консолидации украинской политической нации, что не означает приуменьшения трагедии Холокоста. На территории мемориала не могут строиться капитальные сооружения", – процитировал Лысенко.

Профессор также сделал акцент на древних еврейских традициях, согласно которым, строительства в трагических местах захоронений запрещены.

"Концепция мемориального музея Бабьего Яра была завершена в начале 2018 года, и поддержана музейным советом Министерства культуры Украины 9 февраля 2018 года, и утверждена ученым советом Института истории 3 мая 2018 года. Начались также работы над подготовкой постройки конторы еврейского кладбища, единственной, где можно делать временную экспозицию музея Бабьего Яра, и мы привязывались именно к этой постройке. Там небольшие возможности… Выйти за метр мы не можем из уважения стародавних еврейских традиций. И наверно православные традиции также запрещают строительства в таких трагических местах захоронений", – отметил Лысенко.

На вопросы журналистов о том, существует ли схема отбора проекта мемориального комплекса, эксперты отметили, что на данном этапе такой схемы не существует.

"Концепции отбора проектов для мемориала нет, к сожалению. Мы надеемся, что презентуя государственную концепцию, которую реализовала рабочая группа, государство обратит на это внимание, и мы будем вести диалог именно на этой плоскости", – резюмировал Лысенко.

 

Теги: #бабий_яр #синагога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:27 15.12.2020
Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

22:59 02.11.2020
Семь человек погибли в результате стрельбы у синагоги в Вене

Семь человек погибли в результате стрельбы у синагоги в Вене

11:05 29.09.2020
Порошенко призвал власти продолжить разработку госконцепции мемориализации Бабьего Яра

Порошенко призвал власти продолжить разработку госконцепции мемориализации Бабьего Яра

10:37 29.09.2020
В Киеве создадут Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - Кличко

В Киеве создадут Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - Кличко

15:36 27.06.2020
Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники

Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники

05:25 13.05.2020
На Херсонщине полиция инициирует заключение под стражу поджигателей синагоги

На Херсонщине полиция инициирует заключение под стражу поджигателей синагоги

20:44 09.05.2020
СБУ задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне

СБУ задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне

17:16 09.05.2020
В Херсоне полиция задержала одного из подозреваемых в попытке поджога синагоги

В Херсоне полиция задержала одного из подозреваемых в попытке поджога синагоги

04:45 01.05.2020
На базе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" начали работу два института

На базе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" начали работу два института

11:10 11.04.2020
Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Зеленский поздравил Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии

В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

ЕК заявила AstraZeneca о необходимости соблюдать обязательства по поставке вакцины

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

Зеленский будет на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

Рябошапка, Данилюк и Климкин требуют перезапустить конкурс по выбору главы САП из-за нарушения закона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА