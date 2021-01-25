За строительством временной синагоги в Бабьем Яру стоит попытка РФ спровоцировать внутренний конфликт в Украине – Зисельс

Строительство временной мемориальной синагоги в Бабьем Яру на месте Кирилловского православного кладбища является очередной попыткой России спровоцировать конфликт между национальными меньшинствами Украины.

"Мы имеем дело со столкновением не просто двух проектов, хоть и очень больших. Мы имеем дело на сегодняшний день с двумя концептуальными разными подходами. Один украинский подход – это производная украинской культуры… Украинский взгляд на историю, как свою, так и ту, которая была вокруг Украины. Второй подход российского проекта, который не обращает внимания на такие "мелочи", как традиции разных народов... Который идет очень брутально к своей цели, и только подтверждает мою мысль о том, что это "троянский конь", которого (президент РФ Владимир – ИФ) Путин подкладывает под Украину", – сказал сопредседатель "Ассоциации еврейских организаций и общин Украины" ("Ваад") Иосиф Зисельс на пресс-брифинге в честь 81-й годовщины жертв памяти Холокоста в понедельник.

В частности, речь идет о проекте строительства временной мемориальной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" с помощью поддержки российско-украинских бизнесменов Павла Фукса и Михаила Фридмана, а именно на территории бывшего православного Кирилловского кладбища, расположенного за мемориалом "Менора".

В то же время, профессор и заместитель главы рабочей группы по созданию Украинской концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра Александр Лысенко выделил основы украинской концепции музея Бабьего Яра.

"Контрольный пакет акций на мемориализации Бабьего Яра должен принадлежать не общественным объединениям или политическим игрокам, а государству Украина. Мемориализация этого места должна иметь инклюзивный характер, способствовать прекращению войн памяти и консолидации украинской политической нации, что не означает приуменьшения трагедии Холокоста. На территории мемориала не могут строиться капитальные сооружения", – процитировал Лысенко.

Профессор также сделал акцент на древних еврейских традициях, согласно которым, строительства в трагических местах захоронений запрещены.

"Концепция мемориального музея Бабьего Яра была завершена в начале 2018 года, и поддержана музейным советом Министерства культуры Украины 9 февраля 2018 года, и утверждена ученым советом Института истории 3 мая 2018 года. Начались также работы над подготовкой постройки конторы еврейского кладбища, единственной, где можно делать временную экспозицию музея Бабьего Яра, и мы привязывались именно к этой постройке. Там небольшие возможности… Выйти за метр мы не можем из уважения стародавних еврейских традиций. И наверно православные традиции также запрещают строительства в таких трагических местах захоронений", – отметил Лысенко.

На вопросы журналистов о том, существует ли схема отбора проекта мемориального комплекса, эксперты отметили, что на данном этапе такой схемы не существует.

"Концепции отбора проектов для мемориала нет, к сожалению. Мы надеемся, что презентуя государственную концепцию, которую реализовала рабочая группа, государство обратит на это внимание, и мы будем вести диалог именно на этой плоскости", – резюмировал Лысенко.