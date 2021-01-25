События

14:15 25.01.2021

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

1 мин читать
Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Украина планирует пригласить Россию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы планируем одно приглашение отправить. Это будет приглашение РФ присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры относительно деоккупации Крыма", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

В то же время он подчеркнул, у него "нет иллюзий" относительно российского ответа.

"У меня нет иллюзий относительно российского ответа на наше приглашение, он будет негативным, но такое приглашение мы отправим", - добавил министр.

Теги: #рф #крымская_платформа #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 25.01.2021
В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

13:40 25.01.2021
Кулеба убежден, что Байден и Зеленский легко найдут общий язык

Кулеба убежден, что Байден и Зеленский легко найдут общий язык

13:21 25.01.2021
Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о ЗСТ - торгпред

Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о ЗСТ - торгпред

13:08 25.01.2021
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

11:58 25.01.2021
Украинская делегация в ПАСЕ намерена обжаловать полномочия делегации РФ

Украинская делегация в ПАСЕ намерена обжаловать полномочия делегации РФ

10:03 25.01.2021
В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

09:28 25.01.2021
Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

08:49 25.01.2021
Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже

Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже

08:14 25.01.2021
В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

07:36 25.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

Полиция призывает к диалогу участников "тарифных протестов" и местные власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Зеленский поздравил Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии

За строительством временной синагоги в Бабьем Яру стоит попытка РФ спровоцировать внутренний конфликт в Украине – Зисельс

ЕК заявила AstraZeneca о необходимости соблюдать обязательства по поставке вакцины

Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

Зеленский будет на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

Рябошапка, Данилюк и Климкин требуют перезапустить конкурс по выбору главы САП из-за нарушения закона

Берлин не видит прямой связи между темой "Северного потока 2" и ситуацией вокруг Навального

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА