Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Украина планирует пригласить Россию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы планируем одно приглашение отправить. Это будет приглашение РФ присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры относительно деоккупации Крыма", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

В то же время он подчеркнул, у него "нет иллюзий" относительно российского ответа.

"У меня нет иллюзий относительно российского ответа на наше приглашение, он будет негативным, но такое приглашение мы отправим", - добавил министр.