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14:08 25.01.2021

Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

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Интерпол отклонил требования НАБУ объявить экс-главу НКРЭКУ Вовка в розыск

Интерпол отклонил требования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявить экс-главу украинского регулятора НКРЭКУ Дмитрия Вовка в розыск.

"После почти полуторагодовалого рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в Лионе, Франция - вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня из баз Интерпола", - написал он на своей странице в Facebook, приложив соответствующий документ международной организации.

По словам Вовка, Интерпол призвал все национальные полицейские бюро обеспечить обновление национальных баз и подтвердить отсутствие в них данных о нем.

Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников компании "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

 

Теги: #нкрэку #вовк #интерпол
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