В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 1023 новых случая коронавируса, 259 из которых - в Эстонии, 541 - в Литве, 223 - в Латвии.

Накануне было выявлено 1817 случаев, 532 из которых - в Эстонии, 773 - в Литве, 512 - в Латвии. В субботу было зафиксировано 2 398 случаев.

В Эстонии за минувшие сутки было зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусом, всего в Эстонии было выявлено 40 985 случаев, сообщил в понедельник департамент здоровья.

Скончались за сутки семь человек. Всего после начала эпидемии умерли 383 человека.

Всего вакцинировано 26 126 человек.

В Литве подтвержден 541 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии зарегистрированы 177 тыс. 166 случаев COVID-19, сообщил в понедельник департамент статистики.

От коронавируса за сутки скончались 15 человек, всего скончалось 2664 человека.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 133 человека (всего 119 тыс. 254 человека).

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 471 человек, двумя дозами - 8997 человек. За минувшие сутки не было новых привитых.

За минувшие сутки было взято 3832 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 871 тыс. 924.

Кроме того, сообщается, что с начала вакцинации в Литве от COVID-19 были получены несколько десятков сообщений о нежелательных реакциях, отдельные люди сообщили, что несколько дней у них была высокая температура, тошнота.

Как сообщила BNS старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравления Госслужбы по контролю за лекарства Литвы Ругиле Пильвинене, больше такой информации стало поступать после введения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech.

Также в понедельник утром самолетом из Бельгии в Литву поступила шестая партия вакцины COVID-19, созданная фармкомпаниями BioNTech и Pfizer в количестве 25 тыс. 740 доз, сообщило министерство здравоохранения Литвы.

В Латвии за сутки выявлено 223 новых случая заболевания вирусом, всего с начала эпидемии заболели 61 231 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За сутки скончалось трое пациентов.

Половина опрошенных жителей Латвии заявили, что готовы к вакцинации от COVID-19, когда появится такая возможность, 38% заявили, что намерены отказаться от вакцинации, а еще 12% не смогли дать конкретный ответ, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством по исследованию общественного мнения SKDS по заказу портала "lsm.lv".

Из тех, кто говорит дома по-латышски, привиться готовы 58%, а из тех, кто говорит по-русски, - 37% респондентов. Наибольшую готовность к вакцинации проявили люди солидного возраста - 56% респондентов старше 76 лет заявили, что они намерены пройти вакцинацию, а еще 18%, скорее всего, так сделают. Солидарны с ними и самые молодые (18-24 года) - 61%, что значительно больше общего показателя среди всех опрошенных - 50%.