События

13:49 25.01.2021

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

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Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

В районе Золотого (Луганская область) в результате обстрела российских наемников был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

"25 января около 12:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Золотого получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

 

 

Теги: #ранение #обстрел #донбасс
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