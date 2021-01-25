Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

В районе Золотого (Луганская область) в результате обстрела российских наемников был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

"25 января около 12:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Золотого получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.