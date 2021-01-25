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13:46 25.01.2021

Рябошапка, Данилюк и Климкин требуют перезапустить конкурс по выбору главы САП из-за нарушения закона

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Рябошапка, Данилюк и Климкин требуют перезапустить конкурс по выбору главы САП из-за нарушения закона

Конкурс по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который начинается в понедельник, 25 января, будет проводиться комиссией, сформированной с нарушением закона, говорится в заявлении основателей "Центра национальной стойкости и развития" – экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, экс-главы МИД Павла Климкина и экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.

"Мы требуем отменить конкурс по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и перезапустить процесс в соответствии с законом. Парламент должен переизбрать членов конкурсной комиссии, которые соответствуют критериям, определенным законом", - говорится в заявлении "Центра национальной устойчивости и развития", опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук.

В документе отмечается, что согласно закону, выбирать антикоррупционного прокурора могут только лица, имеющие: высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Однако Рада избрала в конкурсную комиссию 7 членов, ни один из которых не соответствует этим критериям, убеждены Рябошапка, Климкин и Данилюк.

В качестве компромисса обществу предлагают право вето международных партнеров и гражданского общества относительно кандидатов на должность руководителя САП. Но проблема в том, что потенциально лучшие кандидаты будут исключены из конкурса еще на этапе отбора зависимыми членами конкурсной комиссии, отмечается в заявлении.

"Понимая это, достойные кандидаты откажутся участвовать в отборе, понимая ангажированность членов конкурсной комиссии и перспективу отмены результатов конкурса в будущем через суд. Как следствие, украинцы получат слабого и/или зависимого главного антикоррупционного прокурора, что окончательно разрушит надежду украинцев на победу над топ-корупцией", - предостерегают представители "Центра национальной стойкости и развития".

Именно поэтому Рябошапка, Климкин и Данилюк требуют перезапустить процесс избрания руководителя САП, а потенциальным кандидатам рекомендуют отказаться от участия в объявленном конкурсе, "чтобы не легализовать возможные манипуляции и избежать собственной дискредитации".

"Со своей стороны мы готовим иск об отмене объявленного конкурса в судебном порядке, как такового, который проходит с нарушением закона", - сообщили соучредители Центра.

 

Теги: #сап #конкурс
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