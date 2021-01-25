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13:31 25.01.2021

ФГИ оспорит решение суда об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

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ФГИ оспорит решение суда об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

Фонд Госимущества Украины (ФГИУ) подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева, который отменил его приказ №1572 от 13 декабря 2018 года о признании несостоявшимся конкурса по приватизации ПАО "Центрэнерго", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве.

Хозсуд в конце прошлой недели сообщил о принятии такого решения 12 января 2021 года, но его текст пока еще не внесен в базу Единого государственного реестра судебных решений.

Как сообщалось, ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный. О намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний. Из всех претендентов документы с финансовой гарантией подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Бывший на тот момент главой фонда Виталий Трубаров заявил об отмене конкурса, поскольку поданная участниками документация не соответствовала требованиям законодательства.

"Укрдонинвест" оспорил это решение ФГИ. В частности, в октябре 2019 года компания обратилась в Хозсуд Киева с просьбой признать недействительным приказ №1572 и обязать ФГИ возобновить конкурс и признать компанию его участником.

В январе 2020 года Хосуд удовлетворил заявление "Укрдонинвеста" об обеспечении иска путем запрета Фонду совершать любые действия по осуществлению приватизации "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа №1572, но уже 6 февраля он же отменил запрет на действия по подготовке к приватизации генкомпании.

После ряда самоотвода судей и неоднократных переносов рассмотрения дела заседание Хозсуда Киева по нему было назначено на 12 января 2021 года.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Теги: #фги #центрэнерго
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