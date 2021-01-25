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13:08 25.01.2021

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

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Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

 Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации Российской Федерации, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены", - написал Гончаренко в Facebook в понедельник.

По его словам, это решение поддержали 38 депутатов при 30 необходимых.

Гончаренко добавил, что теперь вопрос пойдёт в Мониторинговый комитет (там будет подготовлен доклад) и в процедурный комитет для подготовки мнения. После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.

 

Теги: #рф #пасе #обжалование
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