Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации Российской Федерации, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены", - написал Гончаренко в Facebook в понедельник.

По его словам, это решение поддержали 38 депутатов при 30 необходимых.

Гончаренко добавил, что теперь вопрос пойдёт в Мониторинговый комитет (там будет подготовлен доклад) и в процедурный комитет для подготовки мнения. После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.