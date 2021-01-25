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13:01 25.01.2021

Правоохранители установили мужчину, причастного к взрыву автомобиля и гибели директора гранитного карьера

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Правоохранители установили мужчину, причастного к взрыву автомобиля и гибели директора гранитного карьера

Правоохранители Кировоградской области установили и задержали подозреваемого, причастного к взрыву, в результате которого погиб директор гранитного карьера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации правоохранителей, 21 января около 17:00 в с.Ивановка Долинского района Кировоградской области у ворот частного домовладения произошел взрыв, в результате которого погиб 64-летний руководитель гранитного карьера.

"Подозреваемым оказался 34-летний местный житель, рабочий учреждения, где работал потерпевший. Следствием установлено, что гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений с руководителем предприятия, решил взорвать его автомобиль и заложил взрывное устройство. Чтобы отвести от себя подозрение, мужчина обратился с сообщением в полицию о заложенной взрывчатке под своим транспортным средством", - сказано в сообщении.

Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства - гранаты Ф-1.

В результате проведенных следственных действий и экспертиз, полицейские получили достаточно фактических данных причастности 34-летнего мужчину к указанным фактам.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток

Теги: #кировоградская_обл #убийство
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