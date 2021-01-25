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12:36 25.01.2021

Большинство граждан Грузии поддерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО - опрос

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Большинство граждан Грузии поддерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО - опрос

Вступление Грузии в ЕС поддерживают 80% грузинских граждан, принявших участие в опросе общественного мнения, который провели социологи американского Национального демократического института (NDI).

Кроме того, 74% респондентов заявили о поддержке вступления страны в НАТО, говорится в материалах, опубликованных представительством NDI в Грузии.

Опрос проводился в Грузии 17-24 декабря 2020 года. В ходе аналогичного опроса, который проводился по заказу NDI в июле того же года, о поддержке вступления Грузии в ЕС заявили 76% опрошенных, за вступление в НАТО высказались 69% респондентов.

Согласно декабрьскому опросу, вступление страны в Евросоюз является неприемлемым для 12% грузинских граждан, против вступления в НАТО высказались 16% опрошенных. Еще 8% и 9% участников опроса, соответственно, не ответили на эти вопросы.

 

Теги: #опрос #грузия #ес #нато
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