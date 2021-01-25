Белорусский циклон принесет снег и метели на запад Украины

В ближайшие сутки погоду Украины будут определять атмосферные фронты циклона над Беларусью; большая часть страны останется в теплом воздухе, лишь на запад распространится холодный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях снег, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метели; температура ночью и днем 0-3° мороза, на высокогорье Карпат 7-12° мороза.

На остальной территории дожди, в северных и центральных областях с переходом в снег, местами налипание мокрого снега; температура ночью и днем 0-5° тепла, днем на востоке и юго-востоке страны 3-8° тепла, в Крыму 8-13°.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный (на востоке юго-восточный), 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве - дождь с переходом в снег; порывы юго-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 января самая высокая температура днем была 6,7° в 1975г., самая низкая ночью -22,4° в 1891г.

В среду, 27 января, в западных областях без осадков, температура ночью и днем 0-6° мороза, в Карпатах 5-10° мороза; в восточных, юго-восточных областях и в Крыму осадки преимущественно в виде дождя, местами значительные, температура ночью и днем 2-8° тепла; на остальной территории Украины мокрый снег, ночью в южных, центральных, днем в северных областях значительный снег, местами налипание мокрого снега температура ночью и днем около 0°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах местами гололедица.

В Киеве 27 января, мокрый снег; на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°