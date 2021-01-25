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12:34 25.01.2021

Результаты "Большой стройки": за год "Укравтодор" построил и отремонтировал 4056 км дорог

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Укравтодор подвел итоги результатов работы за 2020 год. Всего в верхних слоях построено и отремонтировано 4056 км дорог, обновлено 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания проведена поверхностная обработка еще на 476 км дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Эти цифры в том числе включают 204 построенных и реконструированных километров дорог, а также строительство и реконструкцию 13 искусственных сооружений. Капитально отремонтированы почти 500 км дорог и 33 искусственные сооружения.

Обновление дорог и искусственных сооружений обошлось в 82 млрд грн.

Таким образом по итогам прошлого года "Укравтодор" выполнил 97% от плана по обновлению и строительству дорог и 100% плана по обновлению искусственных сооружений.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году стало лидером по экономии бюджетных средств: на закупках удалось сэкономить почти 10 млрд грн.

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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