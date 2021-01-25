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12:29 25.01.2021

Премьер Нидерландов осудил беспорядки на акции протеста против мер по борьбе с COVID-19

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Премьер Нидерландов осудил беспорядки на акции протеста против мер по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил произошедшие на выходных в стране беспорядки, сообщают европейские СМИ.

"Это не имеет никакого отношения к законным протестам. Это преступное насилие", - сказал Рютте.

Он отметил, что беспорядки иллюстрируют необходимость введения ночного комендантского часа.

В ряде городов Нидерландов прошли акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

В городе Эйндховен протестующие устраивали поджоги, закидывали полицию камнями. Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, задержаны не менее 30 человек.

В Амстердаме полицейские использовали водометы против участников акции.

Кроме того, недовольным ограничительными мерами сожгли центр тестирования на COVID-19 в городе Урк.

Теги: #нидерланды #протесты
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