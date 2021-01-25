Премьер Нидерландов осудил беспорядки на акции протеста против мер по борьбе с COVID-19
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил произошедшие на выходных в стране беспорядки, сообщают европейские СМИ.
"Это не имеет никакого отношения к законным протестам. Это преступное насилие", - сказал Рютте.
Он отметил, что беспорядки иллюстрируют необходимость введения ночного комендантского часа.
В ряде городов Нидерландов прошли акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
В городе Эйндховен протестующие устраивали поджоги, закидывали полицию камнями. Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, задержаны не менее 30 человек.
В Амстердаме полицейские использовали водометы против участников акции.
Кроме того, недовольным ограничительными мерами сожгли центр тестирования на COVID-19 в городе Урк.